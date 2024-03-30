فيديو | الحكم يجبر مدرب الأهلي على الاستسلام أمام طفل!

الجمهور يسخر من عناد يايسله

SHAHID

شهدت مباراة الأهلي والاتفاق تصرفًا غريبًا من الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأهلاوي، الذي تعادل أمام مضيفه الاتفاق (2-2)، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ورصدت عدسات المصورين والحضور لقطة غريبة للمدرب الألماني، الذي سيطر على إحدى الكرات المستخدمة في الملعب ورفض تركها للطفل حامل الكرات.

وانتشر المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي استعانت به صحيفة "الشرق الأوسط"، حيث رأى الجمهور أن يايسله أراد الاحتفاظ بالكرة حتى يمنحها للاعبيه بأسرع طريقة لمواصلة اللعب.

بينما ذهب آخرون إلى أن هدفه كان إضاعة الوقت بها بعد تعادله بصعوبة مع الاتفاق، وانتهت اللقطة بتدخل الحكم الرابع الذي أقنع يايسله بترك الكرة إلى الطفل حامل الكرات.

وكان فراس البريكان قد تقدم للراقي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل سيكو فوفانا لأصحاب الأرض في الدقيقة 45+3، لكن البريكان نفسه أعاد الاتفاق للمقدمة بعدما سجل هدفًا ذاتيًا بالخطأ في مرماه (49)، قبل أن ينجح عبد الله العمار في إحراز هدف التعادل القاتل للأهلي (88).

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ورفع "الراقي" رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، فيما وصل الاتفاق للنقطة 36 في المركز السادس.