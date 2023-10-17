فيديو | الحرب النفسية بدأت؟ رد ساخر من فلورنتينو بيريز على طلب للتعاقد مع كيليان مبابي!

الحرب النفسية من رئيس ريال مدريد تتواصل بشأن التوقيع مع مبابي..

عاد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني ليثير الجدل من جديد حول مستقبل كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، واحتمالية انتقاله إلى "سانتياجو برنابيو" في المستقبل.

وارتبط مبابي طوال سنوات بالانتقال إلى ريال مدريد لكن دون جدوى، ويبدو الآن الأمر أقرب من أي وقتٍ مضى مع انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

ونشر حساب برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا بشأن مستقبل مبابي.

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وفي مقطع الفيديو، يظهر رئيس ريال مدريد وهو يلتقط الصور مع بعض المشجعين أثناء خروجه من حدثٍ ما، ليتحدث معه مشجع قائلًا: "بيريز، تعاقد مع مبابي الآن".

ليرد رئيس النادي الملكي بشكل غير متوقع قائلًا: "من هو؟ لم أسمع به أبدًا من قبل".

ويبدو أن بيريز قرر أن يبدأ الحرب النفسية مع باريس سان جيرمان ومبابي نفسه مبكرًا، من أجل محاولة إتمام الصفقة المنتظرة دون حدوث شيء يعرقلها مثلما حدث في صيف 2022.

وسيكون أمام ريال مدريد فرصة للحصول على توقيع مبابي في يناير 2024، عندما يدخل اللاعب الفترة الحرة في عقده مع باريس سان جيرمان، على أن ينتقل إلى "سانتياجو برنابيو" بنهاية الموسم الحالي بالمجان.