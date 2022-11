فيديو | الجمهور المغربي يجد ساديو ماني في قطر

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة كرواتيا عند الواحدة بالتوقيت المحلي من ظهر الأربعاء القادم في افتتاح صعب لمشواره في دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

المنتخب بقيادة وليد الركراكي لا يستعد لوحده، بل كذلك الجمهور المغربي المتواجد في قطر لدعم ومساندة أسود الأطلس خلال البطولة.

وقد أظهر الجمهور الشمال إفريقي روحًا رياضية عالية تجاه أحد مشجعي السنغال، حيث هتفوا له "ساديو ماني" قبل أن يحملوه على الأعناق ويُواصلوا تحيته.

Buenos días. The #FIFAWorldCup kicks off today.



Here’s a video of Morocco supporters bumping into a Senegal fan in the streets of Doha, which then turned into them lifting him up and chanting tributes to Sadio Mané pic.twitter.com/pqfsoTlwQv