فيديو - التعاون يخطف فوزًا قاتلًا من ضمك بالدوري السعودي
حقق فريق التعاون فوزًا قاتلًا على نظيره ضمك، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "المحالة".
سكري القصيم تمكن من خطف 3 نقاط هامة في مشواره بالدوري بعد عودة المنافسات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الخاصة بالمنتخبات الوطنية.
التعاون تقدم أولًا على أصحاب الأرض في الشوط الثاني من المباراة عن طريق ساندور مانويل من ضربة جزاء يضع فريقه في المقدمة خلال المباراة بالدقيقة 46.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 23, 2019
هدف #التعاون الأول سجله ساندرو مانويل (من ركلة جزاء) في الدقيقة 1+45
#ضمك_التعاون #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/Yu7xQ2EmG0
تعادل ضمك سريعًا في الدقيقة 49 ليشتعل اللقاء مرة أخرى، بهدف جورجي فيليبي، ويعيد المباراة إلى نقطة البداية وتجدد الصراع داخل اللقاء على الـ3 نقاط.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 23, 2019
هدف #ضمك الأول سجله جورجي فيليبي في الدقيقة 49
#ضمك_التعاون #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/zxMxtoWsyE
ولكن في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع حصل التعاون على ركلة جزاء أخرى وسددها ساندرو مانويل بنجاح ليخطف 3 نقاط غالية لسكري القصيم.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 23, 2019
هدف #التعاون الثاني سجله ساندرو مانويل (من ركلة جزاء) في الدقيقة 7+90
#ضمك_التعاون #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/0mIHuXHF99
وارتفع رصيد التعاون في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز الأخير بالبطولة.
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وبهذا الفوز واصل التعاون انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري حيث يقدم مستوى أكثر من رائع خلال الفترة الأخيرة.