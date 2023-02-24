فيديو | "البيت الهلالي يغلي .. البليهي يعتدي على كوييار من جديد"

الثنائي كان قد اشتبك معًا عقب الفوز على فولاد مساء أمس

تداول مغردون مساء أمس مقطع فيديو يُظهر اشتباكًا بين لاعبي الهلال، علي البليهي وجوستافو كوييار، عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية مواجهة فولاد خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا، ويبدو أن الأمر لم يتوقف في الملعب.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا حيث سيُواجه الدحيل القطري، وذلك بعد فوزه على فولاد خوزستان بهدف وحيد سجله موسى ماريجا، وقد حاول لاعبو الخصم استفزاز البليهي والاحتكاك به لإجباره على رد فعل يتسبب في إنذاره وبالتالي غيابه عن اللقاء التالي، لكن هدوء المدافع السعودي وتدخل زملائه وعلى رأسهم كوييار حال دون ذلك.

مقطع الفيديو الذي انتشر أمس أظهر اشتباكًا لفظيًا كاد أن يتطور إلى جسدي بين اللاعبين، بدايته كما يبدو غضب كوييار من البليهي ظنًا منه أنه احتك بلاعبي فولاد، وقد استغل البعض ذلك لإثارة وافتعال أزمة بين اللاعبين وتعكير صفو الهلاليين بعد التأهل لنصف النهائي القاري.

حساب الهلال الرسمي على سناب شات نشر مقطع فيديو جديد اليوم من تدريبات الفريق أظهر مدى ودية وقوة العلاقة بين البليهي وكوييار، حتى أن تحدٍ في اللعب بكرة التنس جمع بينهما وانتهى باشتباك آخر لكن على سبيل المزاح.

البعض من إعلاميي الهلال استغل الفيديو في السخرية من منافسيهم ومدعي سوء العلاقة بين اللاعبين وحدوث مشاكل بينهما، وقد نشر حساب "عز وكفى" على تويتر مقطع الفيديو وعلق ساخرًا "البيت الهلالي يغلي .. اعتداء البليهي على كوييار من جديد".

يُشار إلى أن الهلال سيلعب ضد الدحيل يوم الأحد القادم في الدوحة والمتأهل سيواجه بوهانج ستيليرز الكوري الجنوبي الذي تأهل إلى النهائي عبر مسار شرق آسيا.