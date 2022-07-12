فيديو | "البطل الحقيقي لموقعة إسبانيا" .. رجل أمن مغربي يضرب المثل في الإخلاص في العمل

الأجواء كانت مشتعلة في استاد المدينة التعليمية، لكن الأمن المغربي لم يتوان في أداء وظيفته

مشاعر مختلطة عاشها رجال الأمن في ملعب المدينة التعليمية، أمس الثلاثاء، ما بين تأدية الواجب الوظيفي وبين الفرحة بالإنجاز العربي، الذي يحدث لأول مرة في التاريخ.

المنتخب المغربي حقق الإنجاز بالأمس، لأول مرة في تاريخ العرب، بالتأهل ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعدما أسقط المنتخب الإسباني في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

الأجواء كانت مشتعلة في استاد المدينة التعليمية، خاصةً مع اشتعال المباراة ووصولها للأشواط الإضافية وتكثيف الماتادور الإسباني هجماته على مرمى ياسين بونو، ومن بعدها تألق الأخير في ركلات الترجيح بالتصدي لركتين وتصدي القائم لركلة.

ورغم هذا فإن رجل الأمن المغربي المدعو درويش فخر الدين لم يتخل عن مكانه في تأمين المدرجات، إذ انتشر فيديو له، موجهًا ظهرًا لأرض الملعب طوال الـ120 دقيقة، وحين أطلق الحكم صافرته معلنًا صعود أسود الأطلس، انهمرت دموعه فرحًا مواصلًا مهامه في متابعة المدرجات، لرصد أي عمليات شغب أو خروج عن القانون.

البطل الحقيقي لمبارة امس كان هذا الرجل المغربي. اغترب من بلاده ليعمل في امن الملاعب و طول المباراة معطي ظهره للملعب لتأدية عمله بإخلاص وحماية المشجعين. شوف ردة فعله لما فاز منتخب بلاده. اسمه فخر الدين واتمنى انه يكون بخير ❤️🇲🇦❤️☺️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ELDfVlfTup — Mohammed Fahad Kamal (@mfk600) December 7, 2022

يذكر أن أسود الأطلس سيواجهون المنتخب البرتغالي في ربع النهائي، إذ أطاح الأخير بسويسرا بعد الفوز عليها بسداسية مقابل هدف وحيد.