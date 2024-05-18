فيديو | الأهلي يحرج موسيماني بخماسية .. ويعبر للنخبة الآسيوية على أنقاض أبها

الأهلي يكتسح أبها بخماسية مقابل هدف

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حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره أبها بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وبهذا الانتصار يحسم الأهلي المركز الثالث بشكل رسمي له، وبالتالي يضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم، وأيضًا بطولة كأس السوبر السعودي.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 61 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبها عند 29 نقطة في المركز السابع عشر "قبل الأخير" بترتيب الدوري.

تقدم فراس البريكان بالهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة 8 من زمن المباراة، بعد تسديدة من زميله رياض محرز التي تصدى لها حارس أبها، لترتد منه أمام البريكان الذي سدد الكرة بسهولة في المرمى.

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وأهدر حسن العلي مهاجم نادي أبها فرصة غريبة في الدقيقة 20 من زمن المباراة، بعدما فشل حارس المرمى إدوارد ميندي في الإمساك بالكرة، لتصل إلى العلي الذي كان منفردًا بالمرمى الخالي، ليسدد الكرة بغرابة شديدة إلى خارج المرمى.

واستطاع زياد الجهني أن يُسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بعد تمريرة رائعة استلمها الجهني من فراس البريكان، ليسدد الكرة بين قدمي حارس أبها في المرمى.

ولعب روبرتو فيرمينو كرة رأسية رائعة، ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس أبها، في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وأضاف سميحان النابت الهدف الثالث للنادي الأهلي بالدقيقة 73، بعدما سدد الكرة الأول مرة التي تصدى لها حارس أبها، لتعود للنابت مرة أخرى الذي وضعها في الشباك.

وعزز رياض محرز تقدم الأهلي بالهدف الرابع بالدقيقة 85 من عمر المباراة، بعد تمريرة من زميله فرانك كيسييه، ليسدد النجم الجزائري الكرة ويفشل حارس أبها في التصدي لها.

وأنهى فرانك كيسييه مهرجان الأهداف بالهدف الخامس بالدقيقة 86، بعد تمريرة من رياض محرز، ليسدد النجم الإيفواري الكرة صاروخية في المرمى.

وقلص سعد بقير النتيجة بهدف في الدقيقة 90+1 من زمن المباراة، جاء عن طريق تسديدة من ركلة حرة مباشرة، أسكنت شباك إدوارد ميندي.

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