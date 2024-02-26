فيديو | "الأهلي مرض" .. عمر السومة يُوجه رسالة للأهلاوية

نجم العربي القطري يتحدث عن فريقه السابق

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فاجأ عمر السومة مراسل قنوات الكأس القطرية بوصف ناديه السابق، الأهلي السعودي، بالمرض، قبل أن يتدارك الأمر ويُضيف "مرض إيجابي".

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المهاجم السوري أنهى رحلة 9 سنوات مع الأهلي في السعودية وانتقل إلى العربي القطري بالإعارة لموسم 2022-2023 الذي شهد تواجد ناديه السابق في دوري الدرجة الأولى، ثم بالانتقال النهائي مطلع الموسم الجاري.

السومة أكد خلال تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام الدحيل يوم أمس في دوري نجوم قطر أنه لا ينسى الأهلي أبدًا ولا يتوقف عن متابعته، واصفًا حبه بالمرض الإيجابي الذي يصعب التخلص منه.

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اللاعب الذي سجل هدف التعادل للعربي من ركلة جزاء أمام الدحيل في اللقاء الذي انتهى 2-2 قال لقنوات الكأس القطرية "الأهلي نادٍ كبير تواجده معه 9 سنوات، صعب نسيانه، الأهلي مرض".

تابع موجهًا رسالة تهنئة للأهلاوية على فوزهم خلال مواجهة الطائي في دوري روشن "الأهلي مرض إيجابي بالطبع، مرض بالحب طبعًا، لا أستطيع نسيانه ولا عدم متابعته، لقد فازوا أمس وألف مبروك لهم وبالتوفيق في المباريات القادمة".

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