فيديو | الأهلي أم الاتحاد؟ بوجبا يُجيب

نجم وسط يوفنتوس ارتبط مؤخرًا باللعب في الدوري السعودي

تداول مغردون عبر تويتر مقطع فيديو لنجم وسط يوفنتوس بول بوجبا يُجيب خلاله على سؤال يتعلق بانضمامه إلى الأهلي أو الاتحاد.

صاحب الـ30 عامًا كان يأمل ببداية جديدة مع البيانكونيري، بعد عودته له الصيف الماضي من مانشستر يونايتد، لكنه أعيق بواسطة الإصابات التي منعته من لعب أكثر من 10 مباريات في جميع البطولات، بمجموع 161 دقيقة فقط، صنع خلالها هدفًا واحدًا.

المصادر المتابعة في إيطاليا تؤكد رغبة بوجبا البقاء في يوفنتوس واستعادة مستواه من جديد، لكن المشاكل المالية والإدارية التي عاشها يوفنتوس طوال الموسم وأدت لخصم 10 نقاط من رصيده مما أبعده عن دوري أبطال أوروبا يجعله مرحبًا بأي عرض قوي يصل للاعبه الفرنسي.

بعض المصادر تحدثت مؤخرًا عن وصول عرض قوي لبوجبا من نادي الاتحاد، ومصادر أخرى أكدت وجود الأهلي في الصورة، خاصة مع تواجد اللاعب في جدة منذ عدة أيام.

بوجبا حين سُئل عن اختياره بين الأهلي والاتحاد أجاب في الفيديو المنتشر "لا أعلم، سنرى".

إجابة اللاعب ربما فتحت الباب لانتقاله لأحد الناديين في الموسم القادم، علمًا أن عدة تقارير تحدثت عن اهتمام الهلال بخدماته.