ليلة تتويج ليفركوزن..

تسببت الألعاب النارية في توقف مباراة نهائي كأس ألمانيا مساء اليوم السبت بين باير ليفركوزن وكايزرسلاوترن، على ملعب برلين الأولمبي.

ومع صافرة بداية الشوط الثاني، أشعلت جماهير كايزرسلاوترن العديد من الألعاب النارية، الأمر الذي تسبب في تغطية أرض الملعب بالدخان، ما حجب الرؤية تمامًا.

اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة في الدقيقة 46، ولمدة 4 دقائق، قبل أن يعلن استكمال اللقاء من جديد في الدقيقة 50.

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وتوّج ليفركوزن بلقب الكأس بعد فوزه بهدف نظيف من تسديدة مميزة لتشاكا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17، علمًا بأن أوديلون كوسونو، مدافع الفريق تعرض للطرد في الدقيقة 43.

وتمكن فريق المدرب تشابي ألونسو في الظفر بالثنائية المحلية، بعد التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، علمًا بأنه خسر لقب الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي أمام أتالانتا الإيطالي.