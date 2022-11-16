فيديو | "الأكوان المتعددة" تجمع مبابي ورونالدينيو في منافسة إعلانية!

باستخدام نظرية الأكوان المتعددة، تنافس رونالدينيو ومبابي وعدد كبير من النجوم والأساطير في فيديو مثير للإعجاب.

نشرت إحدى شركات المستلزمات الرياضية الشهيرة إعلانًا مثيرًا للإعجاب قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، كان بطلاه الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي رونالدينيو.

فكرة الإعلان تعتمد في الأساس على نظرية "الأكوان المتعددة" الشهيرة، والتي ظهرت في أكثر من فيلم سينمائي في السنوات القليلة الماضية.

وتتمحور الفكرة حول المنافسة بين مبابي بوضعه الحالي، ورونالدينيو من عام 2006، حيث قام العملاء بجلب اللاعبين باستخدام نظرية الأكوان المتعددة ليتنافسا فيما بينهما.

المثير أن الإعلان شهد ظهور أكثر من نجم، مثل البرازيلي رونالدو بنسختي عام 1998 و2002، حيث سخر الأول من قصة الشعر الشهيرة للثاني في مونديال كوريا الجنوبية واليابان.

كما شهد الفيديو ظهور فيرجيل فان دايك، وفيل فودين، وكريستيانو رونالدو، وعددًا كبيرًا من نجوم الكرة النسائية، مثل سام كير وأليكس مورجان.