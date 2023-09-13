فيديو| الأرجنتين تعبر بوليفيا بدون ميسي وماذا فعلت البرازيل في حضور نيمار؟

الأرجنتين والبرازيل يواصلان انتصاراتهم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق الفوز أمام بوليفيا بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026

وشهد اللقاء غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية في المباراة الماضية أمام الإكوادور، حيث انتهى اللقاء لصالح منتخب التانجو بهدف دون رد جاء بأقدام ميسي.

في الدقيقة 31 تمكن إنزو فيرنانديز من تسجيل أول أهداف المباراة، قبل أن ينجح نيوكولاس تاجليافيكو من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 41 واخيرًا سجل نيوكولاس جونزاليس من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

ومن جانب آخر أفلت منتخب البرازيل من فخ منتخب بيرو، بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبمشاركة نيمار، واصل منتخب راقصي التانجو بدايته القوية في التصفيات بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى أمام بوليفيا بنتيجة 5/1.

ماركينوس تمكن من خطف هدفًا مثيرًا في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة بعد ركنية لعبها نيمار وتابعها زميله برأسية في شباك بيرو، ليفلت من فخ منتخب بيرو، على الرغم من أن معظم نجوم المنتخب البرازيلي كانوا في التشكيل الأساسي للقاء وعلى رأسهم الهداف التاريخي للمنتخب "نيمار".