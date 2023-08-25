فيديو | الانفصال اقترب .. دموع رومارينيو توجع جماهير الاتحاد وحل وحيد للبقاء

مشهد مؤثر للنجم رومارينيو في مباراة الاتحاد والرياض

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يبدو أن أيام النجم البرازيلي الكبير رومارينيو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، باتت معدودة للغاية.

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رومارينيو انضم إلى الاتحاد في صيف 2018، قادمًا من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي؛ حيث كان أحد أهم العناصر التي قادت العميد، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي، وذلك بعد غياب 14 سنة كاملة.

وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي هتان النجار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو للنجم البرازيلي، بعد استبداله من أرضية الملعب، خلال مباراة الاتحاد والرياض، أمس الخميس.

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وظهرت الدموع في عين رومارينيو، على الرغم من تقدم فريقه وقتها، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء؛ في إشارة واضحة إلى رحيله المرتقب من الاتحاد، خاصة بعد الأنباء التي انتشرت بخصوص هذا الأمر.

وعن ذلك علق النجار؛ قائلًا: "اللحظات التي لا يحبها أي إنسان.. لقطة روما التي لا يمكن تجاهلها.. ليته تحدث ولم يسرها في قلبه".

وتفاعل الإعلامي الرياضي مع متابعيه - الذين أعربوا عن حزنهم من اقتراب رحيل اللاعب -؛ وذلك بالإشارة إلى أن الحل الوحيد لبقاء رومارينيو مع العميد الاتحادي؛ هو حصوله على "الجنسية السعودية".

كما أيّد هتان النجار، اقتراح خروج رومارينيو إلى أي نادٍ خليجي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حتى ينهي إجراءات الحصول على "الجنسية السعودية"، ومن ثم يعودي إلى الفريق مجددًا.

جدير بالذكر أن الاتحاد، فاز (4-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسبقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

SHAHID