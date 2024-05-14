فيديو | الاتحاد يكتسح الأهلي .. طلال حاجي ينتقم بـ"لوحة فنية من زمن إبراهيموفيتش"

اللاعب يصنف على أنه أكبر موهبة في سنه بالسعودية..

بعد خسارة "الكبار" ذهابًا وإيابًا في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ نجح ناشئو الاتحاد، في الانتقام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من عملاق جدة الآخر الأهلي.

الاتحاد فاز (4-0) على النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري السعودي للناشئين تحت 17 سنة.

وبهذه النتيجة.. رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 68، في صدارة جدول ترتيب الدوري "مؤقتًا"؛ لحين معرفة نتيجة الهلال والحزم، في نفس الجولة.

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ويملك الهلال 67 نقطة من 30 مباراة، بينما تجمد رصيد الفريق الأهلاوي عند النقطة 65 في المركز الثالث، وذلك في أعقاب السقوط المدوي أمام العميد.

وشهدت المباراة، لوحة فنية رائعة من النجم الشاب طلال حاجي، مهاجم نادي الاتحاد، والذي ظهر مع الفريق الأول لكرة القدم، في عديد المناسبات.

حاجي سجل هدفًا ضد الأهلي، بـ"مقصة عكسية" من حدود منطقة الـ18؛ على الطريقة التي اعتاد أن يقوم بها المهاجم السويدي التاريخي زلاتان إبراهيموفيتش.

المهاجم الاتحادي البالغ من العمر 16 سنة، أحد اكتشافات المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، الذي أعطاه فرصة الظهور مع الفريق الأول؛ قبل أن يشركه من بعده المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

جدير بالذكر أن حاجي، لعب 8 مباريات مع الفريق الأول بنادي الاتحاد، بواقع 178 دقيقة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.