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فيديو | الاتحاد حاضر في مونديال قطر .. جمهور غانا يزف فريقه على طريقة العميد

زهيرة عادل
7:03 م غرينتش+2 28‏/11‏/2022
Ghana - ittihad
النجوم السوداء حققوا اليوم أول انتصار لهم في كأس العالم قطر 2022

سعادة كبيرة يعيشها الجمهور الغاني حاليًا بعدما نجح منتخب بلاده في تحقيق أول انتصار له في كأس العالم قطر 2022 على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

النجوم السوداء خطفوا الفوز أمام المنتخب الآسيوي بثلاثية مقابل هدفين، اليوم الإثنين، في ثاني جولات دور المجموعات من المونديال.

وعقب المباراة، احتفل الجمهور الغاني بالأغنية الشهيرة الخاصة بجمهور نادي الاتحاد السعودي: "يمشي كدا كدا .. غانا".

يذكر أن المنتخب الإفريقي كان قد تلقى الهزيمة في مباراته الأولى أمام منتخب البرتغال بثلاثية مقابل هدفين.

ويحتل حاليًا النجوم السمراء المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط، فيما تتذيل كوريا الجنوبية الترتيب بنقطة وحيدة، وفي انتظار المباراة الثانية لهذه المجموعة ضمن الجولة نفسها، بين البرتغال (3 نقاط) وأوروجواي (نقطة وحيدة).

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