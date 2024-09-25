فيديو | الأهلي فتح لهم الطريق .. وعيد للهلال من دوري يلو

الهلال يتلقى الوعيد في كأس الملك!

تلقى نادي الهلال وعيدًا خلال الساعات الماضية، من جماهير أحد أندية دوري يلو للدرجة الأولى، وذلك في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقامت جماهير النجمة بتوجيه رسالة قوية إلى الهلال، بعد تخطي فريقهم لضمك في دور الـ32 بكأس الملك، في إحدى مفاجآت البطولة.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها على منصة إكس فيديو لجماهير النجمة، وهي تحتفل بتجاوز ضمك، رفقة لاعبيها عقب المباراة، حيث قامت بالهتاف "هاتوا الهلالي".

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وحقق النجمة الفوز على ضمك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت في دور الـ32 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

يأتي ذلك بعدما قام نور الدين بورقيبة مساعد مدرب فريق الجندل بالاحتفال بعد الانتصار على الأهلي، متمنيًا ملاقاة النصر في دور الـ16 حيث قال: "هاتوا النصر وليس الهلال".