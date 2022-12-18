فيديو | هدية أمير قطر .. ميسي يحتفل بكأس العالم بالبشت العربي

ليو كان ملك الليلة إذ توج منتخب بلاده باللقب وحصد هو جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر

تتويج ليس عاديًا بالنسبة للنجم ليونيل ميسي؛ قائد منتخب الأرجنتين، الليلة، إذ حصد لقب كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في تاريخه.

بعد مباراة ماراثونية، حصد التانجو اللقب العالمي على حساب المنتخب الفرنسي بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وقبل حمل ميسي الكأس، قام أمير قطر تميم بن حمد بإهدائه العباءة العربية "البشت"، كأول هدية لليو بعد حصد مونديال قطر.

يذكر أن التانجو حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1978 و1986.

ولم يتلق رفاق ميسي الهزيمة طوال مشوارهم في المونديال إلا في أول مباراة أمام المنتخب السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد.