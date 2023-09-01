فيديو| اقترب الحسم.. جواو فيليكس في برشلونة

النجم البرتغالي اقترب من تدعيم فريق تشافي

يبدو أن صفقة انضمام البرتغالي جواو فيليكس إلى برشلونة باتت مسألة وقت لا أكثر، النجم الدولي البرتغالي شوهد وهو يهبط بالطائرة في مطال "إل برات" داخل المدينة الكتالونية.

تبدو عملية انضمام جواو فيليكس مرجحة أكثر من أي وقت مضى، والاتجاه الأكبر لحسمها على سبيل الإعارة بعد رحيل كل من أنسو فاتي واقتراب رحيل عبد الصمد الزلزولي عن الفريق الكتالوني.

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الآن باتت هناك مساحة لتسجيل البرتغالي في صفوف فريق تشافي هيرنانديز، صفقة بالتأكيد ستزيد من الخيارات الهجومية لكتيبة المدرب الإسباني.

وكان فيليكس قد أشار في وقت سابق إلى رغبته في اللعب تحديدًا بصفوف النادي الكتالوني، وناديه أتلتيكو مدريد أفاد رسميًا بأنه ينتظر عرضًا من نظيره الكتالوني.