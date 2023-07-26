فيديو | اعتلى العرش مبكرًا .. ميسي يُبدع بثنائية لإنتر ميامي في شباك أتلانتا

النجم الأرجنتيني تأقلم سريعًا على الأجواء

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد قرر اعتلاء عرش الدوري الأمريكي هذا الموسم، بعد تألقه مرة أخرى مع إنتر ميامي.

ميسي سجل هدفًا رائعًا في المباراة الودية ضد كروز أزول المكسيكي في المباراة الماضية، قبل أن يضيف إلى رصيده ثنائية جديدة أمام أتلانتا يونايتد في فوز فريقه برباعية نظيفة في كأس الدوري الأمريكي.

الجناح المخضرم سجل هدفين خلال أول 22 دقيقة، قبل أن يضيف زميله روبرت تايلور الهدف الثالث بالدقيقة 44 واختتم بعدها الرباعية في الدقيقة 53 من عمر اللقاء بهدف صنعه ميسي.

وشهد اللقاء تواجد سيرجيو بوسكيتس زميل ميسي السابق في برشلونة والمنضم له مؤخرًا في إنتر ميامي بينما غاب زميلهما السابق جوردي ألبا.

وكان ميسي هو اللاعب الأفضل خلال هذه المباراة من دون أي شك، حيث أظهر مدى سرعة تأثيره على فريقه الجديد، الأمر لا يتعلق بتسجيل الأهداف فقط ولكن عن طريق المساحة التي يخلقها لزملائه.

يذكر أن إنتر ميامي يستعد الآن لخوض الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأمريكي، والتي ستبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى في شهر أغسطس القادم.