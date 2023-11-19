فيديو | اعتداء عنيف من الأمن على مشجع حاول مصافحة صلاح .. وفيتوريا يعلق

انفلات أمني بسبب محمد صلاح خلال مواجهة سيراليون ومصر في تصفيات كأس العالم 2026..

شهدت مباراة سيراليون ومصر، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، أحداثًا مؤسفة في نهايتها، بعد اعتدى أمن الملعب بعنف على مشجع حاول الاقتراب من محمد صلاح قائد "الفراعنة".

منتخب مصر حقق فوزًا ثمينًا على سيراليون بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سامويل كانيون دو في مدينة مونروفيا بليبيريا، ليعزز صدارة المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 6 نقاط.

الدقائق الأخيرة من اللقاء شهدت دخول أحد المشجعين على أرض الملعب أملًا في مصافحة محمد صلاح والحصول على صورة تذكارية معه، لكن أمن الملعب تدخل وأوسع المشجع ضربًا بصورة غير لائقة.

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وأثناء ذلك، زاد الهرج ودخل أكثر من مشجع، مما أوقف المباراة لعدة دقائق، قبل أن يتم إخلاء الملعب من الجماهير المقتحمة واستكمال اللقاء بصورة طبيعية.

ومن جانبه، علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على تلك الواقعة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

وقال فيتوريا في تصريحاته: "ما حدث مع محمد صلاح في الملعب ونزول الجماهير أمر غير جيد على الإطلاق".