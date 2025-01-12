ماذا حدث؟

لم تنس جماهير برشلونة أسطورة النادي ليونيل ميسي، خلال مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

وحصد برشلونة لقب السوبر الإسباني 2025، بعد الفوز على ريال مدريد، بنتيجة 5-2، في أول ألقاب المدرب هانز فليك مع النادي الكتالوني.

وبينما كان برشلونة متقدمًا بنتيجة 3-1 في الشوط الأول، هتفت الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة "ميسي ميسي"، وهو ما تكرر مرة أخرى قبل صافرة نهاية المباراة.

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ونشرت شبكة "ريليفو" عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، مقطع فيديو للجماهير الحاضرة في ملعب المباراة وهي تهتف "ميسي ميسي".

وجاءت خماسية برشلونة عن طريق لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء، ورافينيا "هدفين" وأليكس بالدي، في الدقائق 22 و36 و39 و(45+10) و48، فيما سجل لريال مدريد "كيليان مبابي ورودريجو" في الدقيقتين 5 و60.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021، بسبب أزمة النادي المالية، ليخوض موسمين في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.