فيديو | استقبال أسطوري .. حافلة منتخب المغرب تجوب الشوارع بعد الإنجاز المونديالي

المنتخب المغربي احتل المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في تاريخ العرب، ليستحق هذا الاستقبال الأسطوري

وصلت بعثة المنتخب المغربي اليوم الثلاثاء، إلى مطار سلا الرباط، حيث أرض الوطن، بعد نهاية منافسات كأس العالم قطر 2022.

أسود الأطلس حققوا الإنجاز العربي لأول مرة، واحتلوا المركز الرابع في كأس العالم، بعد الخسارة في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام كرواتيا بنتيجة 2-1.

واحتشد الآلاف في الميادين العامة، من أجل استقبال الأسود، إذ استقلت البعثة حافلة مكشوفة تجوب الشوارع، بدءًا من مطار سلا الرباط، مرورًا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نونبر وساحة شالة وساحة الملك حسين، ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن وباب السفراء، وصولًا إلى القصر الملكي العامر، بحسب ما أوضحت صحيفة "هسبورت" المغربية.

ومن المنتظر أن يستقبل ملك المغرب محمد السادس بن الحسن، اللاعبين والجهاز الفني في القصر الرئاسي، لتكريمهم بشكل خاص.

يذكر أن المغرب في طريقها في المونديال تفوقت على منتخبات بحجم بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.