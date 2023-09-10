فيديو | استقال على الهواء .. روبياليس يستجيب للضغوطات بعد قبلته المثيرة للجدل!

يبدو أن منتخب السيدات في إسبانيا سيكون مصدر أزمات عديدة!

أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن استقالته من منصبه بعد تعرضه للكثير من الضغوطات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

جاء هذا خلال حواره مع الصحفي بيرس مورجان، الرجل الذي تسبب حواره مع كريستيانو رونالدو في رحيله لصفوف النصر السعودي.

وقال روبياليس: "أنا أحب بناتي للغاية وأنا سعيد وفخور بهن للغاية، لذلك نعم سأستقيل، لأنني لا أستطيع أن أكمل عملي الذي كنت أقوم به".

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وأضاف: "الحديث مع والدي وبناتي وبعض الأصدقاء أوصلني لهذا القرار، قالوا لي إنني يجب أن أكمل حياتي وإلا سأخسر الكثير، وأنا لا أفكر فقط في نفسي، لأن تصرفاتي تؤثر على آخرين".

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جدير بالذكر أن روبياليس نفسه كان قد رفض من قبل فكرة الاستقالة، وخرج في مؤتمر صحفي وأكد أنه لن يفعل ذلك في أعقاب قبلته لجينيفر هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا أثناء الاحتفال بكأس العالم للسيدات.