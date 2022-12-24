فيديو | استعدادات خاصة لجمهور النصر لاستقبال كريستيانو رونالدو!

جماهير العالمي تستعد للنجم البرتغالي على طريقته الخاصة

Shahid

بدأت جماهير نادي النصر الاستعداد من الآن، لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أوشك على التوقيع مع العالمي خلال الفترة الحالية، للانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي النصر اقترب من حسم التعاقد مع رونالدو المتواجد حاليًا في دبي، من أجل قضاء عطلته، قبل انتقاله لفريقه الجديد في يناير المقبل.

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وتداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر فيه جماهير نادي النصر، وهي في مدرجات ملعب مرسول بارك، أثناء الاستعداد لمباراة ديربي الرياض.

الجماهير النصراوية قامت بالاحتفال الشهير الخاص بالنجم كريستيانو رونالدو "Siii"، كنوع من الترحيب بالنجم البرتغالي قبل قدومه إلى العالمي.

يُذكر أن نادي النصر قدم لرونالدو عرضًا مغريًا، وصل إلى 200 مليون يورو في موسم ونصف، حيث تشير جميع المؤشرات إلى أن النجم البرتغالي اقترب من التوقيع على عقود انضمامه للفريق الأصفر.

Shahid