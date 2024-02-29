فيديو | "احذر يا كريستيانو رونالدو من عقوبة الإيقاف 4 أشهر" .. جحيم إماراتي ينتظر نجم النصر

جحيم جديد ينتظر كريستيانو رونالدو..

يبدو أن "استفزازًا جديدًا" ينتظر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، وهذه المرة على المستوى الآسيوي.

النصر يحل ضيفًا على نادي العين الإماراتي، في الرابع من مارس القادم، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، لجماهير نادي العين؛ وهي تردد اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الغريم التقليدي لرونالدو.

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الجماهير العيناوية قامت بترديد اسم ميسي؛ أثناء توجههم لشراء تذاكر مباراة فريقهم أمام العملاق النصراوي، في المسابقة القارية الكبرى.

وعُرِف عن رونالدو، خروجه عن شعوره، في كل مرة يتم ترديد اسم ميسي فيها من الجماهير؛ حيث نجا "مرتين" من الإيقاف محليًا، وذلك بعد قيامه بحركات بذيئة، في ديربي الرياض أمام الهلال.

لكن.. في المرة الثالثة، تم معاقبة الأسطورة البرتغالية بـ"الإيقاف" لمدة مباراة مع غرامة 10 ألاف ريال سعودي؛ بسبب توجيهه إشارات بذيئة إلى جماهير نادي الشباب، في المباراة الأخيرة بين الفريقين، وذلك كرد منه على هتافهم باسم ليونيل ميسي.

وسيكون كريستيانو رونالدو، معرضًا لعقوبات أقوى بكثير، إذا قام بمثل هذه الحركات والإشارات في دوري أبطال آسيا؛ حيث أن لوائح الاتحاد القاري للعبة والتي تم تعديلها في عام 2021؛ تنص على معاقبة أي لاعب بـ"الإيقاف" من مباراتين إلى 4 أشهر، حال قيامه باستفزاز الجماهير أو تسببه في مشاجرة داخل الملعب أو المشاركة فيها.