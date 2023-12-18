فيديو | احتفلوا مع فلومينينسي بـ"الطعمية" .. جماهير الاتحاد ترد الدين إلى الأهلي

جماهير الاتحاد تسخر من الأهلي بقسوة

شاركت جماهير نادي الاتحاد السعودي، في احتفالات مشجعي فلومينينسي البرازيلي، بـ"الفوز" على الأهلي المصري، مساء اليوم الإثنين.

فلومينينسي فاز (2-0) على الأهلي، في المربع الذهبي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها؛ ليصعد الفريق البرازيلي إلى المباراة النهائية، في انتظار الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا رد ديموندز الياباني.

وأثناء احتفالات جماهير فلومينينسي، بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة؛ ظهرت أعلام وقمصان نادي الاتحاد، بين المشجعين البرازيليين.

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وأخذت الجماهير تردد هتافات ساخرة من الأهلي المصري، أثناء الاحتفالات؛ بالقول: "واحد اتنين.. طعمية راحت فين".

ويبدو أن عشاق العميد الاتحادي، أرادوا الانتقام من الأهلي، الذي أخرج فريقهم من البطولة العالمية؛ بالفوز عليه (3-1) في الدور الثاني، وعلى ملعب "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة.