فيديو | احتفال المنسف .. رد المنتخب الأردني "القاسي" على جماهير العراق

الأردن أنهت الشوط الأول من المواجهة المثيرة متقدمة بهدف نظيف

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لعب "المنسف" الأردني دور الغائب الحاضر في مباراة الأردن المثيرة أمام العراق في دور الـ16 من كأس آسيا، إذ احتفل به نجوم النشامي عند تقدمهم وكذلك أيمن حسين مهاجم العراق حين سجل هدف التقدم وقد حصل بسببه على بطاقة حمراء.

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يزن النعيمات سجل هدف الأردن بطريقة ممتازة، حيث استغل خطأ المدافع العراقي في التمرير وانتزع الكرة وانطلق بها نحو المرمى وسدد داخل الشباك بطريقة رائعة، لكن الهدف لم يكن ما لفت الأنظار بل احتفال الأردنيين به.

منتخب النشامى احتفل بالهدف بطريقة ملفتة، إذ اجتمع اللاعبون في دائرة مغلقة وبدا وكأنها يتناولون أكلة "المنسف" الأردنية الشهيرة ويشربون القهوة العربية، وذلك في رد قاسٍ على هتافات الجمهور العراقي قبل اللقاء.

العراقيون هتفوا قبل اللقاء "واحد اتنين .. المنسف رايح وين"، كما توعد الكثير منهم بأكل المنسف الأردني منذ علموا أن النشامى فضلوا مواجهة العراق بدلًا من اليابان في دور الـ16، وهو ما دفعهم للعب باسترخاء أمام البحرين وقبول الخسارة بهدف يتيم.

العراق استطاع قلب النتيجة في الشوط الثاني بإحراز هدفين، وقد سجل أيمن حسين الثاني منهما واحتفل بالجلوس على الأرض وتناول المنسف الأردني ليُشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء وكانت الثانية مما جعله يُغادر الملعب.

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