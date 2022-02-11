فيديو | احتفال الاتحاد الخاص بحمدالله، وماذا تعني إشارته لرئيس النصر؟
تألق عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد بشدة اليوم وقاد فريقه لهزيمة النصر في الدوري السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل، سجل منهم واحدًا وحصل على ركلة جزاء أسفرت عن آخر.
العميد عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعد 20 مباراة، وقد خطف حمدالله الأضواء من الجميع بأدائه الرائع وحضوره القوي في الملعب.
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نجوم العميد احتفلوا جيدًا في غرفة تغيير الملابس بالفوز الكبير، وقد رددوا رفقة الرئيس أنمار الحائلي الأهازيج التي اعتادوا سماعها من الجمهور الذي غاب عن اللقاء كإجراء عقابي.
المهاجم المغربي حظي باحتفال خاص من زملائه داخل غرفة الملابس، إذ هتف الجميع باسمه وسط حماس كبير، شاهد الفيديو أدناه.
حمدالله وخلال خروجه من الملعب أشار بإشارة قوة لرئيس نادي النصر المتواجد في المدرجات "مسلي آل معمر"، وقد قال الإعلامي علاء سعيد أن اللاعب قال "الميدان يا حميدان" عقب الفوز الكبير.
الاتحاد اقترب كثيرًا من لقب الدوري بعد هذا الفوز، إذ وسع الفارق مع النصر إلى 9 نقاط وحافظ على فارق الـ7 نقاط مع الشباب، علمًا أن له مباراة مؤجلة سيخوضها أمام الهللافي مارس القادم.