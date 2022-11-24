فيديو | احتفالات البرازيليين مستمرة: "ميسي وينه؟"

جماهير البرازيل تشارك في احتفالات الأخضر

مازالت الجماهير البرازيلية سعيدة بالانتصار الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، حيث لا يفوتون أي فرصة لإظهار فرحتهم بانتصار الأخضر على التانجو.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022 مساء الثلاثاء الماضي.

وخلال تواجد مراسل قنوات "SSC" السعودية على كورنيش الدوحة، التقى بأحد مشجعي البرازيل، الذي سأله على الفور: "ميسي وينه؟".

وكانت جماهير السعودية قد احتفلت بالانتصار على الأرجنتين عقب المباراة، بترديدها عبارة "ميسي وينه؟"، ليتداولها الجماهير البرازيلي.

ودائمًا ما يكون هناك منافسة شرسة بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني، مما جعل هناك عداوة كروية بين جماهير المنتخبين.