فيديو | اتهامات بـ"الرشوة" .. مدرب مالي يثير الجدل في مباراة السعودية "الودية"

لقطة مثيرة للجدل في ودية السعودية ومالي

أثار مساعد مدرب منتخب مالي الأول لكرة القدم، الجدل خلال مواجهة السعودية "الودية"، مساء اليوم الثلاثاء.

مساعد مدرب مالي اعترض بشدة على قرار الحكم، باحتساب هدف منتخب السعودية، الذي سجله سالم الدوسري، في الشوط الثاني؛ حيث كان يطالب بوجود حالة تسلل.

حكم المباراة وبعد استشارة غرفة تقنية الفيديو "فار"، قرر احتساب هدف سالم "الشرعي"؛ والذي ساهم في تقليص النتيجة إلى هدف مقابل اثنين.

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واتهم مساعد مدرب مالي، حكم المباراة بالحصول على "رشوة"؛ وذلك من خلال حركات مثيرة بيده؛ في أعقاب طرده من الملعب للاعتراض، في الدقيقة 62.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لم يحقق أي فوز مع المدير الفني الإيطالي روبيرتو مانشيني، الذي تم التعاقد معه رسميًا، في أغسطس من العام الحالي.