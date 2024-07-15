فيديو | ابنة ملك إسبانيا تحرج والدها خلال الاحتفال برفع كأس يورو 2024

المنتخب الإسباني تُوج بطلًا لأوروبا مساء أمس

تسببت صوفيا إنفانتا الابنة الصغرى لملك إسبانيا في موقف محرج لوالدها خلال الاحتفال بتتويج المنتخب الوطني بلقب أمم أوروبا 2024 ورفع الكأس الغالية.

الملك، فيليبي السادس، وابنته صاحبة الـ17 عامًا كانا ضمن الحضور في ملعب برلين الأولمبي خلال مواجهة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024، والتي انتهت لفوز الإسبان 2-1.

ونزل الثنائي لأرض الملعب للمشاركة في توزيع الميداليات ورفع الكأس والاحتفال مع بقية اللاعبين، وقد طلب الملك من ابنته رفع الكأس إلا أنها فاجأته بالرفض التام رغم أنه كرر المحاولة.

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المتابعون رأوا أن ذلك يعود لخجل صوفيا وخشيتها من إسقاط الكأس، فيما انتقدها البعض تصرفها ووصفوا الأمر بالمحرج للملك، خاصة أنه حدث أمام الملايين من المشاهدين.

يُشار إلى أن اللقب هو الرابع في تاريخ إسبانيا، إذ سبق أن تُوجت أعوام 1964 و2008 و2012، وذلك بجانب التتويج بكأس العالم 2010.