فيديو| إنييستا يصنع هدفاً رائعاً رغم الخسارة العاشرة

فيسيل كوبي لم يصمد طويلاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

خسر فيسيل كوبي الياباني على يد شونان بيلمار اليوم –الأحد- بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تلك الخسارة هي الثانية على التوالي لكوبي الذي يضم أندريس إنييستا وديفيد فيا نجمي برشلونة السابقين، والخسارة العاشرة من أصل 19 مباراة في الدوري الياباني هذا الموسم.

جاء ذلك رغم التقدم السريع في الدقيقة 20 بهدف كيوجو فوروهاسي، بعد تمريرة حاسمة رائعة من رسام الكتلان إنييستا.

What an assist from Iniesta 😍😍😍 pic.twitter.com/isrJECCzw9

ولكن في النهاية خسر الفريق ليتراجع إلى المركز الخامس عشر، بفارق 4 نقاط عن جوبيلو إيواتا صاحب المركز السادس عشر المهدد بالهبوط.

يذكر أن فيسيل كوبي سيستضيف برشلونة في السابع والعشرين من يوليو الجاري ضمن جولة البلوجرانا في اليابان.