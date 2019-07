فيديو| إنييستا يصنع هدفاً رائعاً رغم الخسارة العاشرة

خسر فيسيل كوبي الياباني على يد شونان بيلمار اليوم –الأحد- بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تلك الخسارة هي الثانية على التوالي لكوبي الذي يضم أندريس إنييستا وديفيد فيا نجمي برشلونة السابقين، والخسارة العاشرة من أصل 19 مباراة في الدوري الياباني هذا الموسم.

جاء ذلك رغم التقدم السريع في الدقيقة 20 بهدف كيوجو فوروهاسي، بعد تمريرة حاسمة رائعة من رسام الكتلان إنييستا.

What an assist from Iniesta 😍😍😍 pic.twitter.com/isrJECCzw9