فيديو | "إدارة الاتحاد تفكر في بيع فواز القرني وفهد المولد"

هل يضحي الاتحاد بنجومه للتخلص من الديون؟

فجر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن القرني، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تفكير إدارة نادي الاتحاد في بيع عقد أحد الثنائي فواز القرني وفهد المولد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إدارة الاتحاد تبحث حاليًا عن تسديد الديون المستحقة على النادي، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وذلك بهدف تسجيل لاعبين جدد بقائمة الفريق للموسم المقبل.

القرني قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "إدارة الاتحاد تفكر في بيع عقد فواز القرني أو فهد المولد، من أجل سد أزمة الديون المستحقة على النادي خلال الفترة الحالية".

وكشف القرني عن رأيه في موقف نادي الاتحاد، حيث قال: "الحل خطأ جدًا، يجب على الاتحاديين المقتدرين الوقوف بجانب الإدارة ودعم النادي حتى يتم تجاوز هذا المأزق".

الإعلامي الرياضي واصل: "الأرقام في تصاعد وأنمار الحائلي رئيس الاتحاد ظهر خلال الموسم أكثر من 3 مرات، في كل مرة يهول الأمور".

واختتم عبد الرحمن تصريحاته قائلًا: "الحائلي يؤكد أن الديون المستحقة على النادي أقل بكثير، ولكن يظهر العكس في كل مرة، حتى تفاجئنا بالرقم الكبير 140 مليونًا، الله يكون في عون الإدارة".

"احذروا رحيل هؤلاء .. وحافظوا على كيان الاتحاد"

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت عن أن الديون المستحقة على نادي الاتحاد، قد وصلت إلى مبلغ 140 مليون ريال سعودي، ويجب تسديدهم خلال الفترة القادمة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية