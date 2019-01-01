فيديو: نتيجة وأهداف مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج 2019

شاهد بالفيديو أهداف مباراة العراق والبحرين في إطار نصف نهائي كأس الخليج 24 والمقام في قطر، حيث يلتقي الفائز من هذه المباراة بالفائز من قطر والسعودية..

استضاف ملعب عبد الله بن خليفة قمة من قمم بطولة كأس الخليج 24، عندما التقى منتخب البحرين بنظيره منتخب العراق في نصف النهائي، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بالركلات الترجيحية 5-4.

منتخب العراق كان من أبرز المنتخبات خلال دور المجموعات، في الوقت الذي تأهلت فيه البحرين بشق الأنفس، إلا أن المباراة اليوم أتت مثيرة في أحداثها ومتكافئة إلى حد كبير وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما.

في هذا التقرير سنتابع أهداف مباراة البحرين والعراق في نصف نهائي كأس الخليج 2019.

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أهداف مباراة البحرين والعراق في خليجي 24

تقدم المنتخب العراقي في الدقيقة السادسة عبر نجمه مهند علي على إثر خطأ فادح من الحارس سيد شوبار، لكن الرد البحريني أتى سريعًا في الدقيقة 14 عبر عبد الله الهزاع.

أسود الرافدين عادوا وتقدموا مجددًا بهدف ثانٍ في الدقيقة 19 من خلال إبراهيم بايش، إلا أن البحرين عادت من جديد بهدف التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عبر محمد جاسم مرهون.

وبعد العديد من الفرص من كلا الطرفين، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وفي الوقت الإضافي ورغم اقتراب العراق من التسجيل، إلا أن إضاعة الفرص أرسل كليهما إلى ركلات الحظ الترجيحية.

العراق سددت أربع تسديدات بنجاح، وكذلك البحرين، قبل أن يُضيع محمد قاسم، نجم البطولة الأول بالنسبة لكتيبة كاتانيتش، ركلة الجزاء الخامسة ويُحرزعلي جعفر مدن الخامسة للبحرين ويُحقق الأحمر النصر الغالي.

هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها البحرين إلى نهائي البطولة الخليجية في إنجاز عظيم من نوعه، ليصطدم بالفائز من مباراة السعودية وقطر في نصف النهائي الآخر.

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نتيجة مباراة البحرين والعراق في خليجي 24