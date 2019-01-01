فيديو: أهداف ونتيجة مباراة السعودية والكويت في خليجي 24
أحمد رضوان | تويتر
استضاف استاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة قمة من العيار الثقيل بين السعودية والكويت في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2019، وانتهى اللقاء بانتصار الأزرق بثلاثة أهدافٍ لهدف.
كانت المباراة سجالاً بين الفريقين في الشوط الأول، لكن في اللحظات الأخيرة من عمره تقدم المنتخب الكويتي بهدفٍ أول عن طريق أحمد الظفيري، ثم أضاف الثاني عن طريق الصانع، وواصل الموج الأزرق في الشوط الثاني وأضاف الهدف الثالث، لكن المنتخب السعودي أضاف هدف حفظ ماء الوجه في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.
وفي هذا التقرير سنتعرف بالفيديو على أهداف مباراة السعودية والكويت في دور مجموعات خليجي 24.
أهداف ونتيجة مباراة السعودية والكويت
جاء الهدف الأول في مباراة السعودية والكويت من عرضية من أمام منطقة الجزاء على يسر القوس عن طريق بدر المطوع، وضعت أحمد الظفيري في مواجهة القرني، فأرسل تسديدة يسارية عبرت للشباك من على يمين حارس الأخضر.
#خليجي24— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2019
هدف⚽️ أحمد الظفيري يضع بصمته في كلاسيكو #السعودية_الكويت
🇰🇼 1 - 0 🇸🇦 #beINGulfCup pic.twitter.com/IECY9LiwBJ
وضع بدر المطوع بصمته في هدف منتخب الكويت الثاني في شباك المنتخب السعودي، حيث أرسل تمريرة متقنة وضعت الصانع هذه المرة في مواجهة حارس الأهلي، فراوغه ثم أرسل تسديدة في الشباك الفارغة.
#خليجي24— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2019
هدف⚽️ بدر المطوع يصنع الثاني وأحمد الصانع يهز الشباك في لقاء #السعودية_الكويت
🇰🇼 2 - 0 🇸🇦 #beINGulfCup pic.twitter.com/WVCbCBb3yB
جاء الهدف الثالث من انفراد تام بالحارس السعودي أيضًا، وهذه المرة كانت التمريرة من يوسف ناصر للفنيني الذي دخل يسار منطقة الجزاء ثم أودع الكرة في الشباك.
#خليجي24— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2019
هدف⚽️ الثالث من مبارك الفنيني في لقاء #السعودية_الكويت
🇰🇼 3 - 0 🇸🇦 #beINGulfCup pic.twitter.com/ThsDbcNJLk
سجل المنتخب السعودي هدف حفظ ماء الوجه في اللحظات الأخيرة، وجاء الهدف بعد عرضية أرضية من المولد من يسار منطقة الجزاء، حولها فراس البريكان إلى المرمى.
#خليجي24— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2019
هدف⚽️ أول أهداف #منتخب_السعودية في مباراة #السعودية_الكويت في اللحظات الأخيرة..
🇰🇼 3 - 1 🇸🇦 #beINGulfCup pic.twitter.com/FmZmZE8dgn