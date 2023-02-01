فيديو| أليماني عن هدف برشلونة في الميركاتو: "من هذا الاسم؟!"

ماتيو أليماني لا يعرف شيئًا عن هذا اللاعب!

بأسلوب بسيط، نفى ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة وصول برشلونة لأي اتفاق بشأن وصول المكسيكي جوليان أراوخو في الأوقات الأخيرة من ميركاتو الشتاء.

ورغم أن العديد من المصادر أفادت بأن برشلونة أراد ضم الجناح المكسيكي في آخر ساعات الميركاتو على سبيل الإعارة، إلا أن رد فعل أليماني كان واضحًا.

شوهد أليماني في محيط النادي بنهاية اليوم الأخير في الميركاتو داخل سيارته، وهنا بادره الصحفيون بسؤال عن أراوخو.

وحين قال له أحد الصحفيين اسم أراوخو قال: "من؟!" ثم هز رأسه في إشارة إلى نفي أي شيء يتعلق ببرشلونة واللاعب في سوق الانتقالات.