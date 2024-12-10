فيديو | "لاعب القرن" .. مايكل أوليسي يسجل واحدًا من أجمل أهداف دوري أبطال أوروبا 2025 مع بايرن ميونخ في شباك شاختار

النجم الفرنسي أبدع أمام الفريق الأوكراني..

قد يكون مجرد هدف تحصيل حاصل، سبقه أربعة أهداف، لكنه خطف الأنظار بفضل الطريقة التي سجله بها الفرنسي مايكل أوليسي؛ نجم بايرن ميونخ الألماني.

البافاري حقق الفوز يوم الثلاثاء، أمام الفريق الأوكراني بخماسية مقابل هدف وحيد، على أرض الأخير، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا في الدقيقة الخامسة عن طريق كيفين دي ماسيدو، لكن الفريق الألماني ضربة بخماسية بواقع هدفين في الشوط الأول عن طريق كونراد لايمر وتوماس مولر في الدقيقتين 11 و45، قبل أن يسجل أوليسي "هدفين" وجمال موسيالًا هدفًا في الدقائق 70 "ضربة جزاء" و87 3+90.

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الهدف الذي خطف الأنظار تحديدًا هو الذي سجله أوليسي في الدقيقة الثالثة بعد الـ90، بعدما كان قد أحرز الهدف الثالث لفريقه من ضربة جزاء..

الفرنسي صاحب الـ22 عامًا سجل هدفه الثاني والخامس للبايرن بمهارة فردية كبيرة، إذ استلم الكرة في وسط ملعب شاختار، وراوغ لاعبي الأخير حتى وصل لمنطقة الجزاء مراوغًا الدفاع كذلك قبل أن يسكن الكرة على يمين الحارس.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير عبر منصة "إكس" مع هدف أوليسي، فمنهم من وصفه بـ"لاعب القرن"، وآخر اعتبره "خليفة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي"، وفي السياق نفسه أتت كافة التفاعلات مع طريقة إحراز الهدف.

الجناح الأيمن الفرنسي كان قد انضم للبافاري الصيف الماضي قادمًا من كريستال بالاس، لينجح معه في إحراز تسعة أهداف وصناعة سبعة آخرين خلال 21 مباراة شارك بها في مختلف البطولات حتى الآن.

يذكر أن هذا الفوز رفع رصيد بايرن للنقطة الـ12 محتلًا المركز الثامن في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد شاختار عند أربع نقاط في المركز الـ27.