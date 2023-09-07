فيديو | مفاوضات الهلال تقتحم المولات .. فابينيو يرد على عرض الزعيم

الهلال يُطارد فابينيو في المولات!

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لم يسلم النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط نادي الاتحاد، من المحاولات الهلالية لإقناعه بترك العميد والانتقال إلى الزعيم، وذلك خلال تواجده في أحد المولات!

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ويعد فابينيو أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد، حيث يقدم اللاعب مستويات نالت إعجاب جماهير النمور خلال الفترة الماضية.

وتداولت الجماهير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو للنجم فابينيو أثناء التسوق بأحد المولات، حيث قام أحد مشجعي الهلال بتصويره ومطالبته بالانتقال إلى الزعيم.

وقال المشجع: "عليك بأن تأتي إلى الهلال"، ليرد عليه فابينيو" لا لا لا"، ليواصل المشجع مطاردة فابينيو قائلًا: "الاتحاد نو كويس تعال إلى الهلال، ليتركه النجم البرازيلي ويواصل التسوق".

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ويضم نادي الهلال في خط الوسط النجم البرتغالي روبن نيفيش بالإضافة إلى الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، ويلعب بجوارهما محمد كنو.

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