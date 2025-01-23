النجم الإيطالي يرتبط اسمه بنابولي

يرى لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، أن عودة فيديريكو كييزا، لاعب ليفربول إلى إيطاليا هي أفضل فرصة لاستعادة مستواه وتجهيزه لخدمة الآتزوري، وذلك مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى نابولي.

وكان كييزا قد انتقل إلى ليفربول خلال الصيف الماضي، قادمًا من يوفنتوس مقابل 12 مليون يورو، بجانب 3 ملايين كحوافز، لكنه لا يشارك مع الريدز بانتظام ولعب فقط 7 مباريات، مما فتح الباب إلى عودته للكالتشيو في انتقالات يناير الجاري.

ويستعد منتخب إيطاليا حاليًا لمواجهاتي نصف النهائي في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يلتقي ألمانيا ذهابًا وإيابًا يومي 20 و23 مارس المقبل، لذلك يسعى سباليتي لانتقاء أفضل العناصر وتقييم تجربته.

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وقال سباليتي في تصريحات لموقع "Vivo Azzurro": "أتمنى أن يجد كييزا الاستمرارية على أرض الملعب، وأؤيد بشدة عودته إلى إيطاليا حتى أتمكن من متابعته بشكل أفضل، كما نفعل مع أورسوليني وبوليتانو".

وأضاف: "أعجبني الالتزام الذي رأيناه في دوري الأمم. نعمل مع مجموعة من الذين يتمتعون بجودة هائلة. الآن لدي الفرصة لامتلاك مجموعة موحدة للمستقبل والعديد من اللاعبين الآخرين الصاعدين".

وتابع سباليتي: "لا يمكننا الاستغناء عن طاقات اللاعبين الشباب، حتى لو كان اللاعب ذا الخبرة مطلوبًا دائمًا لأنه يعرف كيف يختار اللحظات التي يصنع فيها الفارق".

وأردف: " بيليجريني لاعب مميز ويتم تجهيزه الآن مع رانييري في روما، فهو يتمتع بصفات فنية وقدرات تهديفية عالية".

وختم سباليتي: "كامبياسو؟ إنه لاعب حديث ومتطور، ومثالي بالنسبة لي لأنه يستخدم موهبته لمساعدة أولئك الذين لديهم قدر أقل منها".