"سيتسبب في قتلي".. فيدال يهاجم نجم إنتر ويكشف اعترافًا مهمًا عن شربه للخمور!

عليك أن تستمتع بالكحول عندما تكون بطلا!

اعترف أرتورو فيدال، لاعب إنتر ميلان السابق، بأنه توقف عن شرب الكحول، الذي كان إدمانه أحد أكبر أزمات "مسيرته الاحترافية".

وقال فيدال، في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "الأمر يعتمد على كل شخص. ربما إذا كنت تشرب الخمر كل يوم، فسوف تقع في مشكلة، لكن إذا فعلت ذلك مرة واحدة في الشهر، فلن يحدث شيء".

وأضاف: "التعافي صعب (بعد تناول الكحول) لكنني لا أعتقد أنه أمر سيئ. عليك أن تشرب الكحول عندما تكون بطلا، حتى تتمكن من الاستمتاع بنفسك. في هذا المستوى لا يمكنك إعطاء أفضلية، لكن أعتقد أن جميع اللاعبين يمكنهم استخدامه".

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وتحدث فيدال عن موقف أليكسيس سانشيز مع الإنتر: "إذا كنت تستمع إلي، يرجى مغادرة الإنتر. لم يكن عليه العودة أبدًا، حتى أنني أخبرته بذلك. كان يجب عليه الذهاب إلى نادٍ حيث يمكنه الاستمتاع باللعب".

وختم: "مخيتاريان يلعب وليس أليكسيس، أريد حقًا أن أقتل نفسي بالتفكير في شيء من هذا القبيل، هذا يجعلني غاضبًا، أليكسيس قوي جدًا، أُفضّل أن أراه في ريڤر بليت بدلاً من الإنتر".