برشلونة

فيدال يتعرض لهجوم عنيف بعد دعم جورج فلويد واللاعب يرد

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Getty
ما سبب انتقاد فيدال؟

 

تعرض أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، إلى هجوم عنيف بعد انضمامه لحملة #BlackOutTuesday والدفاع عن جورج فلويد الذي تعرض لاعتداء من شرطي أمريكي.

فلويد هو مواطن أمريكي يعيش في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا والذي أدت وفاته إلى اشتعال المظاهرات في الولايات المتحدة.

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    وأعلن أكثر من لاعب دعمه إلى جورج فلويد ونبذ العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء.

    وبعد مشاركة فيدال في الحملة، نشرت لاعبه في منتخب تشيلي "كاتا كارييو" تغريدة اللاعب وسخرت منه للوقوف في وجه العنصرية رغم أنّه يتجاهل قريته ومسقط رأسه ولا يمنح بلاده الدعم الكافي.

    وردّ فيدال على انتقاده عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "تستطيعي قول ما تشائين عني ولكنكِ لا تعرفين شيئًا، أنا من قرية، من منطقة هي الأفقر في مدينة سانتياجو، ووصلت إلى ما أنا عليه الآن بفضل دعم الناس لي وإيمانهم بي".

    وتابع: "أود شكر كل أصدقائي وعائلتي وكل من ساندني، ولا أعتقد أنّ أي محاولات للإيقاع بيني وبين أهلي في قريتي سوف تؤدي إلى نتيجة".

    واختتم: "لقد استحققت ما وصلت له، ولا أحب الحديث كثيرًا لكنني أرفض كل من يهتم بالألوان أكثر من المساواة والعدالة".

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    جدير بالذكر أنّ فيدال قد يغادر برشلونة في الصيف المقبل في ظل اهتمام من نيوكاسل يونايتد وإنتر بضمه.

     

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