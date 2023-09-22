فيدال: مانشستر سيتي ممل كالعادة وهذه المباراة هي الأسوأ بتاريخ دوري الأبطال

آراء صادمة للنجم التشيلي

كشف أرتورو فيدال لاعب وسط أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، عن المباراة الأكثر مللًا التي شاهدها في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

مسابقة دوري الأبطال عادت لنا من جديد هذا الأسبوع بالعديد من المواجهات المثيرة، وبهذه المناسبة خرج النجم المخضرم ببعض الآراء الصادمة إلى حد كبير.

وقال فيدال في تصريحات لـ"RedGol":"شاهدت المباراة الأكثر مللًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بين ميلان ونيوكاسل، لم تكن ممتعة مثل مواجهة شاختار وبورتو".

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وأضاف صاحب الـ36 سنة:"مانشستر سيتي كان مملًا في مباراته ضد ريد ستار كما هو دائمًا، وأما الشوط الأول بين باريس وبوروسيا دورتموند أصابني بالنوم ولكن الشوط الثاني كان جيدًا".

يذكر أن فيدال خاض رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية، حيث لعب بصفوف يوفننتوس، بايرن ميونخ، برشلونة وإنتر قبل الانتقال إلى فلامنجو البرازيلي ومنه لفريقه الحالي، حيث يعاني حاليًا من إصابة قوية في الركبة.