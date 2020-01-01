فيدال على رادار باريس سان جيرمان

فيدال إلى باريس سان جيرمان؟

كشفت عدة مصادر صحفية أن باريس سان جيرمان قد اتصل بأرتورو فيدال في الساعات الماضية للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه.

وكان فيدال قد تم ترشيحه للرحيل عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الحالي، خاصة مع ارتباطه بإنتر ومدربه أنطونيو كونتي الذي تألق معه في يوفنتوس.

ولكن أمام كل هذه الأخبار كان فيدال يؤكد دائمًا أنه مستمر مع برشلونة لفترة قادمة وأنه لن يرحل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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وعلى عكس ذلك، قال لاكوارتا إن باريس سان جيرمان اهتم بالتواصل مع فيدال للسؤال عن إمكانية التعاقد معه خلال الصيف الحالي.

وقالت صحيفة لاكوارتا التشيلية إن قادة باريس سان جيرمان قد اتصلوا بوكيل أعمال اللاعب التشيلي حتى يتمكن من الانضمام إلى النادي الفرنسي الموسم المقبل.

وفي الوقت الحالي يراقب مسؤولو باريس سان جيرمان الأوضاع في برشلونة والفوضى الحاصلة بين جدران النادي لمعرفة عن ماذا ستسفر.

وقبل الهزيمة الكاسحة أمام بايرن ميونخ، كان لاعب خط الوسط التشيلي قد أعرب بالفعل عن نيته البقاء في النادي الكتالوني، ولكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب بعد هذه المباراة.

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يذكر أن فيدال قد انضم إلى برشلونة صيف العام 2018 قادمًا من بايرن ميونخ، وقدم مع الفريق موسمين بين الجيد والمتوسط مع قلة مشاركاته في بعض الأحيان.