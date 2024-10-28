فيديو | "1-2-3-4".. فيدال يسخر من ريال مدريد بأغنية خاصة بعد الكلاسيكو!

ماذا فعل لاعب برشلونة السابق؟

احتفل أرتورو فيدال نجم برشلونة السابق بفوز الفريق الكتالوني الكبير على ريال مدريد بنتيجة (4-0) أول أمس السبت في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ونشر لاعب كولو كولو التشيلي حاليًا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصةTikTok ، بينما يحتفل بفوز برشلونة الكبير على إيقاع أغنية "Conteo" للرابر البورتوريكي الشهير دون عمر.

واستعان النجم التشيلي بكلمات الأغنية التي تقول "1 - 2 - 3 - 4"، وهو يشير إلى الأرقام بأصابعه، قبل أن يضحك بابتسامة كبيرة، مع شعار كبير لنادي برشلونة أعلى رأسه.

وارتدى فيدال قميص برشلونة في صيف 2018 قادمًا من بايرن ميونخ بمقابل 18 مليون يورو، قبل أن يرحل صوب إنتر الإيطالي في سبتمبر 2020 مقابل مليون يورو واحد.

وخاض صاحب الـ37 عامًا 96 مباراة مع البارسا في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، وتوّج مع الفريق ببطولتي الدوري والسوبر في إسبانيا.