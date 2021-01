فيدال عن تقبيله شعار يوفنتوس: تحية لأخي!

كشف أرتورو فيدال، لاعب إنتر، عن كواليس اللقطة المثيرة للجدل أثناء تحيته جيورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، قبل لقاء الفريقين بالدوري، والتي تسببت بهجوم كبير ضده من جماهير النيراتزوري.

وقام فيدال بتحية مجموعة من زملائه السابقين في يوفنتوس، ومن ضمنهم المدرب أندريا بيرلو وكيليني، والذي التقطته الكاميرات وهو يقبله على شعار يوفنتوس على ملابس القائد.

Vidal accidentally kissed the badge before kick off 😂 pic.twitter.com/VduftSgVN4