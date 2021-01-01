فيجو عن تسريب عقد ميسي: وكيله يستحق تمثال!

النجم البرتغالي يسخر من ناديه السابق

علق النجم البرتغالي لويس فيجو على مسألة تسريب عقد ليونيل ميسي مع برشلونة والضجة المثارة حول المبالغ الضخمة التي يتلقاها الأرجنتيني.

صحيفة "إلموندو" كشفت الأحد عن تلقي ميسي قرابة 555 مليون يورو من ناديه بعد تمديد عقده في 2017، مما أثار عاصفة في وسائل الإعلام. المزيد هنا.

فيجو لم يفوت الفرصة وسخر من ناديه السابق، إذ غرد عبر حسابه على تويتر قائلاً: "من ينصحون ميسي يستحقون تمثالاً".

وأضاف: "مجلس إدارة برشلونة يمكن فقط مقارنته مع جاسبار".

Los asesores de Messi merecen una estátua 😁la gestión de la directiva del Barça sólo se puede comparar a la de Gaspar 🙃 https://t.co/aas45JY78i — Luís Figo (@LuisFigo) January 31, 2021

ويشير البرتغالي إلى رئيس مجلس إدارة برشلونة جوان جاسبارت، والذي ترأس النادي الكتالوني وقت انتقال فيجو إلى صفوف ريال مدريد.

ويملك فيجو وجاسبارت علاقة متوترة، إذ سبق وقال إنه لا يثق في وعود الرجل حتى لو وعده بالقمر، وأن ذلك كان السبب في انتقاله إلى مدريد في 2000.

يذكر أن برشلونة أصدر بياناً أكد فيه عدم مسؤوليته عن تسريب العقد الخاص بنجمه، وسط تقارير تشير إلى أن ميسي قد يقاضي الصحيفة التي نشرته.