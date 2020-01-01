فيجو: تعرضت لسوء المعاملة والإهمال في برشلونة وريال مدريد

20 عاماً على الصفقة المثيرة للجدل

تحدث النجم البرتغالي لويس فيجو عن صفقة انتقاله الجدلية من صفوف برشلونة نحو ريال مدريد، وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على حدوثها.

ودفع النادي الملكي 60 مليون يورو وقتها لضم الجناح البرتغالي، الرقم الذي كان قياسياً، ليبدأ عهد "الجالاكتيكوس" مع فلورنتينو بيريز.

وقال فيجو مع "آس": "انتقالي غير كرة القدم الإسبانية، لم يحدث مثله من قبل، كان بداية مدريد الحديث، كانت أوقاتاً رائعة بوجود كل هؤلاء النجوم".

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وأكمل: "كنت في عطلة ووكيلي أخبرني أن لاتسيو يرغب بضمي وكذلك مدريد لأن أحد مرشحي الرئاسة يسعى لذلك، إدارة برشلونة لم تأخذ الأمر على محمل الجد".

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وواصل البرتغالي: "لم أندم على قراري رغم الصيف الصعب الذي عشته، لم أحاول الانسحاب من الصفقة، برشلونة حاول فقط معادلة عرض مدريد".

وعن السبب وراء تركه برشلونة: "عندما تعمل في مكانٍ ما ولا يقدرون عملك وتخبرهم ويستمر الأمر، هذا عناد، الأمور أصبحت جدية وكان يجب أن أتخذ قراراً".

وأردف: "فلورنتينو بيريز كان متوتراً حتى اللحظة التي وقعت بها على العقد، ليس صحيحاً أنني كان يجب أن أدفع تعويضات لريال مدريد إذا تراجعت عن قراري".

وحول رحيله عن ريال مدريد: "شعرت بالخيانة من بيريز، عقدي كان ممتداً لعام بعد ولكن كنت خارج التشكيل الأساسي وكنت احتياطياً في الكلاسيكو، عاملني بشكل سيء للغاية".

وأتبع: "تواصل معي للعودة والعمل مع النادي ولكني كنت منشغلاً مع الاتحاد الأوروبي، لا أرفض العودة مستقبلاً، ولكن لن أعود لأكون بلا دور".

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وتحول فيجو بالحديث إلى الأوضاع الحالية: "دخول زيدان التدريب كان مفاجأة، جوارديولا كان متوقعاً أكثر، ولكن بمجرد اتخاذه القرار علمت أنه يملك الموهبة، عمله ما يصنع النجاح وليس الحظ".

وأكمل: ريال يملك مزيجاً من الخبرة والشباب حالياً ولذا فاز بالدوري، بنزيما صنع الفارق منذ رحيل رونالدو، الأخير لا يمكن تعويضه ولكن النادي نجح في ذلك، بيل؟ يعجبني كثيراً وبإمكانه بعد الإضافة للفريق".

وحول إمكانية ضم كيليان مبابي: "لاعب رائع ولكن يلعب في نادي قوي اقتصادياً ولن يفرط به بسهولة، سيكون صعباً ضمه لصفوف الملكي".

وأبدى فيجو رأيه فيما يحدث ببرشلونة: "من الخارج صعب الحكم، ميسي مستمر في تقديم مستويات مميزة كل عام، وبالنسبة للاعب بحجمه أهم شيء المساندة داخل وخارج الملعب، وإيجاد الحافز".

ويعمل فيجو حالياً كسفير لناديه السابق إنتر، بالإضافة لعدة مشاريع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".