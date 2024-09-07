"العلاج النفسي ساعدني ".. فيتور روكي يروي كواليس تجربته المؤلمة مع برشلونة

يشعر بالسعادة بسبب فرصة ريال بيتيس

أعرب فيتور روكي لاعب وسط برشلونة المُعار إلى صفوف ريال بيتيس، عن إحباطه الشديد بسبب تجربته السيئة ورحيله السريع عن النادي الكتالوني.

روكي انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي قادمًا من أتلتيكو بارانينسي، حيث كان وقتها أحد أهم المواهب في أمريكا الجنوبية، ولكنه فشل في إثبات نفسه تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز، كما خرج من حسابات المدير الفني الجديد هانز فليك، لتتم إعارته لمدة موسم إلى بيتيس.

وقال روكي بعد مشاركته في الفوز الودي لمنتخب البرازيل تحت 20 سنة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف:"الأمر كان معقدًا بشكل عام، اعتقدت أن التجربة ستكون مختلفة تمامًا، أتيحت لي بعض الفرص ولكن ليس بالطريقة التي كنت أعتقدها".

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وأضاف:"الآن كل تركيزي على ريال بيتيس وأشكر الله على إتاحة هذه الفرصة لي بعد المرور ببعض العقبات على المستوى العقلي، كنت أذهب دائمًا للعلاج تحت إشراف أطباء نفسيين، وكان لدي دائمًا مدرب عقلي منذ أن كان عمري 16 سنة، وهذا الأمر ساعدني على تخطي ما حدث وساهم في تغلبي على العديد من الأزمات".

وعن قيامه بالبكاء في بعض التدريابت مع برشلونة:"في بعض الأحيان أنت لا ترى ما هو بالداخل والطريقة التي يتعامل بها الناس مع بعضهم البعض، أحيانًا رأسي لا يكون على ما يرام، لذلك أحاول العمل على تحسين حالتي النفسية بقدر الإمكان، والشيء الأهم الآن هو أنني أصبحت أكثر هدوءًا".

وكان صاحب الـ19 سنة قد شارك في 16 مباراة بقميص برشلونة وسجل هدفين فقط، بينما لعب لمدة 33 دقيقة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال تجربته الجديدة مع ريال بيتيس.