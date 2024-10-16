"أنا مهاجم وهذا الأمر يقلقني قليلاً"

يواصل البرازيلي فيتور روكي، مهاجم فريق ريال بيتيس، الحديث عن علاقته المتوترة مع برشلونة، مؤكدًا أنه يرغب في الاستمرار داخل الفريق وعدم العودة إلى النادي الكتالوني.

ويرغب المهاجم البرازيلي في تمديد إقامته في ريال بيتيس، حيث يلعب حاليًا على سبيل الإعارة من برشلونة، مع خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو، والذي يمكن لنادي بيتيس تنفيذه في نهاية الموسم الحالي أو الموسم المقبل.

وقال روكي في مقابلة مع "إي بي سي إشبيلية": "على الرغم من أن الأمر لا يعتمد علي، لكنني أريد الاستمرار في ريال بيتيس وأود ذلك بشدة، لكن الأمر لا يعتمد علي، لذلك تحدثت مع والدي حول هذا الأمر، الحياة جيدة هنا وأود اللعب هنا أكثر".

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وأضاف: "أنا سعيد للغاية وكذلك عائلتي، مررت بأوقات عصيبة في برشلونة، لم أبتسم لمدة 6 أو 7 أشهر هناك، لكن هذا انتهى الآن، أنا سعيد وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وسجل روكي هدفين في بدايته مع بيتيس ضد ليجانيس، لكنه لم يجد طريقه إلى الشباك منذ ذلك الحين، على الرغم من حصوله على العديد من الفرص، ليعلق قائلًا: "نعم، بالطبع.. أنا مهاجم وهذا يقلقني قليلاً لكنني أتدرب وأحاول أن أعتبره شيئًا طبيعيًا".

وواصل: "أتدرب للعب بشكل جيد وتسجيل الأهداف، لكن الشيء المهم ليس فقط أن تكون قادرًا على تسجيل الأهداف ولكن مساعدة الفريق، وهو ما يخلق الفرص، أنا أعمل من أجل ذلك".

وختم فيتور روكي: "إذا أتيحت لك الفرص، بطريقة أو بأخرى سيأتي الهدف، لدينا فريق رائع ويمكننا القتال في المقدمة، جيو (لو سيلسو)، الذي هو جيد جدًا وعبدي، وبابلو (فورنالس).. كثيرون يمكنهم مساعدتي".