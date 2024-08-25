رفض بند عدم مواجهة برشلونة .. تفاصيل عقد فيتور روكي مع ريال بيتيس

تعرف على تفاصيل العقد المبرم بين برشلونة وريال بيتيس

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع ريال بيتيس على إعارة المهاجم البرازيلي فيتور روكي، حيث من المنتظر أن يوقع اللاعب اليوم على عقود إعارته بشكل رسمي، بعد إجراء الفحص الطبي.

وقرر برشلونة إعارة فيتور روكي، بسبب عدم حاجة المدرب الألماني هانسي فليك لخدماته خلال الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن فيتور روكي سيتم إعارته لمدة موسمين، مع احتفاظ ريال بيتيس بخيار شراء بقيمة 25 مليون يورو، مقابل 80% من صفقة اللاعب، بالإضافة إلى المتغيرات.

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وينص العقد أيضًا على إمكانية استعادة برشلونة لفيتور روكي مجانًا مع نهاية موسم 2024-25 الجاري، وإذا قرر ريال بيتيس شراء عقده بعد الموسم الثاني، فيمكن للبلوجرانا ممارسة حق إعادة الشراء المحدد بمبلغ 27.5 مليون يورو.

وأراد برشلونة إدراج شرط عدم تمكن فيتور روكي من مواجهته مع ريال بيتيس، ولكن الأخير رفض هذا الشرط، وبالتالي سيكون قادرًا على مواجهة البلوجرانا.